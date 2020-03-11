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Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы

Адвокаты Харви Вайнштейна говорят, что лишение свободы на 23 года можно прировнять к пожизненному заключению

11 марта 2020, 20:31
Автор:

• Татьяна Веремеева

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы

Харви Вайнштейна, который еще недавно считался одним из самых влиятельных продюсеров в Голливуде, cуд в Нью-Йорке приговорил к 23 годам тюрьмы, что стало кульминацией дела, которое подпитывало глобальное движение #MeToo и поощряло женщин выступать против сексуального насилия.

67-летний Вайнштейн прибыл на слушание приговора в инвалидном кресле и наручниках. Ему грозило от пяти до 29 лет тюремного заключения согласно вынесенным в прошлом месяце обвинительным приговорам по уголовному делу о половом акте первой степени и изнасиловании третьей степени.

Вайнштейна приговорили к 20 годам тюрьмы за преступный половой акт и трем годам тюрьмы за изнасилование. После того, как продюсер отбудет наказание в виде лишения свободы, ему еще придется пять лет находиться под призором.

Адвокаты Вайнштейна просили приговорить его к пяти годам тюремного заключения и утверждали, что, учитывая его слабое здоровье, все, что продлится дольше, будет фактически пожизненным заключением.

Ранее "Комментарии" писали, что присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в тяжком сексуальном преступлении и изнасиловании, но сняли с него самые серьезные обвинения – хищническое сексуальное насилие.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/03/11/us/harvey-weinstein-sentence/index.html
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