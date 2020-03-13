Смеха не будет: артисты "Вечернего квартала" выступят в пустом зале

Грядущая съемка “Вечернего квартала” состоится без зрителей. Об этом пишет пресс-служба телешоу.

Как говорится в сообщении, в связи с карантином, который подразумевает отмену массовых мероприятий, они решили записать новое шоу в пустом зале. Что же касается концертов, которые должны были состоятся 17 и 18 марта, их перенесли на май.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Украине зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Жертва - женщина, которая проживала в Житомирской области. Кроме того, через 48 часов Украина закрывает границу для иностранных граждан. Запрет будет действовать 2 недели. Такое решение приняли сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны.







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