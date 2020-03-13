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Смеха не будет: артисты "Вечернего квартала" выступят в пустом зале

В связи с карантином в Украине, который подразумевает отмену массовых мероприятий, артисты "Вечернего квартала" решили записать новое юмористическое шоу в пустом зале и отменить концерты

сегодня, 17:10
Автор:

• Елена Волкова

Смеха не будет: артисты "Вечернего квартала" выступят в пустом зале

Грядущая съемка “Вечернего квартала” состоится без зрителей. Об этом пишет пресс-служба телешоу.
Как говорится в сообщении, в связи с карантином, который подразумевает отмену массовых мероприятий, они решили записать новое шоу в пустом зале. Что же касается концертов, которые должны были состоятся 17 и 18 марта, их перенесли на май.
Как ранее сообщали “Комментарии”, в Украине зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Жертва - женщина, которая проживала в Житомирской области. Кроме того, через 48 часов Украина закрывает границу для иностранных граждан. Запрет будет действовать 2 недели. Такое решение приняли сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны.



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Источник: http://kvartal95.com/news/20/semka-vechernego-kvartala-proydet-bez-zriteley/
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