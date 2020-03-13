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Women in Arts 2020: объявлены женщины-победительницы в Украине

Посвященная правам женщин премия Women in Arts досталась Alyona Alyona, Оксане Забужко и другим

сегодня, 20:00
Автор:

• Антон Варанов

Women in Arts 2020: объявлены женщины-победительницы в Украине

Вчера, 12 марта, в Киеве прошла церемония вручения премии Women in Arts 2020 от Украинского института и ООН Женщины. В Украине награды получили шесть женщин. Об этом сообщает киевский городской журнал "Хмарочос".

В жюри конкурса было 40 независимых экспертов, а от участниц требовали профессиональных достижений, инноваций, положительной репутации и национального или даже международного признания.

По результатам конкурса Women in Arts 2020 в Украине награду получили Лада Наконечная ("Женщины в визуальном искусстве), Наталья Ворожбит ("Женщины в театре и кино"), Алена Савраненко ("Женщины в музыке"), Юлия Синькевич ("Женщины в культурном менеджменте"), Оксана Забужко ("Женщины в литературе"), Дарья Бадьер ("Женщины в культурной журналистике, критике и исследованиях).

Статуэтка премии состоит из кисти женских рук, которые переплетаются и символизируют защиту, поддержку и женский труд. Ее автором стала украинка Мария Кулаковская.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин.


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Источник: https://hmarochos.kiev.ua/2020/03/13/women-in-arts-2020-u-kyyevi-vidznachyly-dosyagnennya-ukrayinok-shho-pratsyuyut-u-sferi-kultury/
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