Women in Arts 2020: объявлены женщины-победительницы в Украине

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Вчера, 12 марта, в
Киеве прошла церемония вручения премии Women in Arts 2020 от
Украинского института и ООН Женщины. В Украине награды получили шесть женщин.
Об этом сообщает киевский городской журнал "Хмарочос".
В жюри конкурса было 40
независимых экспертов, а от участниц требовали профессиональных достижений,
инноваций, положительной репутации и национального или даже международного
признания.
По результатам конкурса
Women in Arts 2020 в Украине
награду получили Лада Наконечная ("Женщины в визуальном искусстве), Наталья
Ворожбит ("Женщины в театре и кино"), Алена Савраненко ("Женщины в музыке"), Юлия
Синькевич ("Женщины в культурном менеджменте"), Оксана Забужко ("Женщины в
литературе"), Дарья Бадьер ("Женщины в культурной журналистике, критике и
исследованиях).
Статуэтка премии
состоит из кисти женских рук, которые переплетаются и символизируют защиту,
поддержку и женский труд. Ее автором стала украинка Мария Кулаковская.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Украине женщины зарабатывают на 25% меньше мужчин.
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