"Лине Костенко - 90": Зеленский поздравил выдающуюся поэтессу с юбилеем

Президент Владимир Зеленский обратился к украинской поэтессе Лине Костенко, которая сегодня отмечает свой 90-й день рождения, со словами признательности и поздравлений. Их гарант написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня 90-летний юбилей отмечает известная украинская поэтесса, без преувеличения, Украинка с большой буквы - Лина Васильевна Костенко! Для миллионов украинцев Ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и несгибаемый дух свободы", - отметил глава государства.

Также в этот день Владимир Зеленский напомним, что, несмотря на свой выдающийся вклад в украинскую культуру и творчество, Лина Костенко неоднократно отказывалась от получения народных наград и званий.

"Это ярко демонстрирует, как величие и гениальность могут сочетаться со скромностью и человечностью. Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия! Спасибо за каждую Вашу строчку!", - заключил президент.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский Киев вошел в сотню самых дорогих городов мира. Цены каждого города, находящегося в этом рейтинге, сравнивали с ценами в Нью-Йорке, причем индекс цен установили на уровне 100 пунктов. Индекс Киева составил 58 — поднялся на 6 пунктов.





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