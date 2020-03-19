Киев занял 86-е место в рейтинге самых дорогих городов мира

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Столица Украины поднялась на 22 позиции в рейтинге самых дорогих городов мира. Теперь город
занимает 86-е место в рейтинге, разделив его при этом с Москвой. Об этом
говорится в ежегодном отчете Worldwide Cost of Living издания The Economist.
Издание отмечает, что
причиной поднятия Киева в рейтинге считается рекордная урожайность зерна в 2019
году, поскольку это позволило увеличить прибыть от экспорта, а также привело к
укреплению курса гривны к доллару. В то же время в украинской столице
укрепились цены, поскольку минимальная заработная плата за последние годы
возросла, что привело к росту спроса.
Цены каждого города,
находящегося в этом рейтинге, сравнивали с ценами в Нью-Йорке, причем индекс
цен установили на уровне 100 пунктов. Индекс Киева составил 58 — поднялся на 6
пунктов.
Для составления
рейтинга создатели сравнивали цены более 160 продуктов и услуг, среди которых еда, напитки, одежда, товары для дома, аренда жилья, коммунальные услуги,
домашние работники, отдых и частные учебные заведения.
Всего в рейтинге самых дорогих городов мира оказались 133 города, а в ТОП-5 вошли Сингапур, Гонконг, Осака, Нью-Йорк и Париж. Самыми дешевыми городами мира стали Дамаск, Ташкент, Алматы, Буэнос-Айрес и Карачи.
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