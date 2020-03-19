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Киев занял 86-е место в рейтинге самых дорогих городов мира

Всего за год Киев поднялся на 22 позиции в рейтинге

сегодня, 01:05
Автор:

• Антон Варанов

Киев занял 86-е место в рейтинге самых дорогих городов мира

Столица Украины поднялась на 22 позиции в рейтинге самых дорогих городов мира. Теперь город занимает 86-е место в рейтинге, разделив его при этом с Москвой. Об этом говорится в ежегодном отчете Worldwide Cost of Living издания The Economist.

Издание отмечает, что причиной поднятия Киева в рейтинге считается рекордная урожайность зерна в 2019 году, поскольку это позволило увеличить прибыть от экспорта, а также привело к укреплению курса гривны к доллару. В то же время в украинской столице укрепились цены, поскольку минимальная заработная плата за последние годы возросла, что привело к росту спроса.

Цены каждого города, находящегося в этом рейтинге, сравнивали с ценами в Нью-Йорке, причем индекс цен установили на уровне 100 пунктов. Индекс Киева составил 58 — поднялся на 6 пунктов.

Для составления рейтинга создатели сравнивали цены более 160 продуктов и услуг, среди которых еда, напитки, одежда, товары для дома, аренда жилья, коммунальные услуги, домашние работники, отдых и частные учебные заведения.

Всего в рейтинге самых дорогих городов мира оказались 133 города, а в ТОП-5 вошли Сингапур, Гонконг, Осака, Нью-Йорк и Париж. Самыми дешевыми городами мира стали Дамаск, Ташкент, Алматы, Буэнос-Айрес и Карачи.

Как сообщал портал "Комментарии", в Киевской области ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса.


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Источник: https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/worldwide-cost-of-living-2020.pdf?mkt_tok=eyJpIjoiWkRJd01qazVaR0ZoTlRZMyIsInQiOiJ0b3JmSXpvbHNGQzk5bktqd3hHeVluRk05QWRJVTIzQ3AyNVRZMXkzSFZBelpwc1NhbitFbFJHNll4c3BocmhuZGNYdnBmVG1HWmZKTXY0UFhKRUk0M1lONEUraFdjYlRmd
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