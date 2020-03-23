Онлайн-курсы, концерты и выставки: чем заняться на карантине

В связи с карантином, который Украина объявила до третьего апреля из-за распространения коронавируса, многие жители не знают, чем себя занять дома. Чтобы время было потрачено с пользой, представляем вам несколько цифровых платформ, которые открыли для всех свободный доступ.

Самообразование

Если хотите в период карантина заняться обучением, тогда заходите на сайт Coursera. Это масштабный образовательный онлайн-ресурс, которым до 31 апреля 2020 года можно пользоваться бесплатно. В проекте предлагаются не отдельные лекции, а полноценные курсы, которые включают видеолекции с субтитрами, текстовые конспекты, домашние задания, тесты и итоговые экзамены по многим дисциплинам.

Можно воспользоваться также украинским проектом массовых онлайн-курсов Prometheus. Главная его цель - бесплатное предоставление онлайн-доступа к курсам университетского уровня всем желающим. Также школьники могут свободно подготовиться к ЗНО и ДПА.

Для школьников онлайн-школа "Фоксфорд" открыла бесплатный доступ ко всем курсам. Дети могут подтянуть или углубить знания, а также подготовиться к олимпиадам по основным школьным предметам.





Спектакли

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко на период карантина открыл доступ к записям своих архивных представлений. На официальном YouTube-канале в ближайшие дни вы можете посмотреть:

- 26 марта - "Крылья. Вечер с Богданом", юбилейный вечер по случаю 75-летия со дня рождения Богдана Ступки, 2016;

- 29 марта - "Царь Эдип" Софокла (режиссер Р. Стуруа), 2004;

- 31 марта - "Украденное счастье" И. Франко (режиссер Г. Юра), 1940;

По традиции начало спектаклей в 19:00.

Видеотрансляцию открыла и Национальная оперетта Украины. Каждый желающий может в 19.00 зайти на YouTube-канал и посмотреть спектакль или концерт.

- 27 марта — концерт "Музыка из кинофильмов"

- 29 марта — мюзикл "Sugar, или В джазе только девушки", Дж. Стайн

- 31 марта — концерт "Мировые мюзиклы. Лучшее!"

- 2 апреля — мюзикл "Семейка Аддамс", Э. Липп





Музеи

В период карантина у вас есть прекрасная возможность виртуально посетить самые известные музеи мира и вдохновиться настоящим искусством.

Виртуальные туры по своим залам предложил Парижский Лувр. Вы сможете в формате 360 градусов рассмотреть известные экспонаты, в том числе и "Мону Лизу". На сайте Лувра вы найдете видео, которые рассказывают о различных выставках и об отдельных картинах музея.

Британский музей в Лондоне предлагает интернет-посетителям доступ к обширной онлайн-коллекции на сайте, а также возможность совершить увлекательные экскурсии по музею и экспозициям на официальном YouTube-канале.

Здание музея Гуггенхайма в Нью-Йорке, построенное Фрэнком Ллойдом Райтом, — само по себе произведение искусства. То, что находится внутри, впечатляет не меньше. В архиве музея можно увидеть полотна современных художников: от Пабло Пикассо до Джеффа Кунса.

Знаменитый голландский музей Рейксмузеум хранит шедевры фламандской живописи 17 века (и не только). В онлайн-каталоге можно увидеть работы Рембрандта и других мастеров золотого века голландской живописи.





Спорт

Не стоит отчаиваться, если из-за карантина вы не можете сходить в фитнес-зал. В интернете есть масса ресурсов, которые позволят держать ваше тело в форме.

Сайт Freetrainers предлагает большое количество видеоупражнений, которые можно выполнять не выходя из дома. Программа самостоятельно учитывает ваш уровень подготовки, цели и другие индивидуальные параметры.

Exercise - здесь вы найдете не только сотни программ тренировок для новичков и спортсменов, но и рекомендации по питанию. Сначала укажите с помощью фильтра свои параметры, и программа сама сформулирует характер упражнений, их интенсивность, а также меню на день.

А вот сайт Workoutlabs подойдет для тех, кто не любит заниматься по определенной схеме и сам создает для себя правила. Вам помогут подготовить собственную программу с необходимыми упражнениями, подходами и повторами, удобную именно для вас.





Книги и лекции

Storytel — это стриминговый сервис аудиокниг, который решает проблему чтения. Он позволяет слушать аудиокниги, где угодно: во время тренировки, готовки еды, перед сном и прочего. Первые две недели вы можете пользоваться приложением бесплатно.

Arzamas - это больше 700 лекций и подкастов для взрослых и детей: об истории, культуре и людях. Это аудио- или видеокурсы, прочитанные учеными, и материалы, подготовленные редакцией: справочные заметки и длинные статьи, фотогалереи и кинохроники, интервью со специалистами и списки литературы.

Проект "Литрес: Библиотека" предоставил бесплатный доступ к 50 тысячам произведений из каталога.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие книги стоит почитать на карантине.



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