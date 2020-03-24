Антарктида на связи: украинские полярники обратились к согражданам

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Украинские ученые, которые находятся в экспедиции в Антарктиде записали свое видеообращение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
Полярники отметили, что все здоровы и хорошо себя чувствуют, пожелали здоровья украинцам и призвали граждан "почувствовать себя полярниками" и оставаться дома, соблюдать условия карантина.
Отметим, что это 24-ая по счету украинская антарктическая экспедиция. Украинцы находятся на станции "Академик Вернадский". Портал "Комментарии" ранее сообщал, что из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которая несколько дней назад отправилась на станцию "Академик Вернадский", не смогла добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев.
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