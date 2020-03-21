Украинские исследователи не смогли добраться до Антарктиды из-за коронавируса

Через пандемию COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которая несколько дней назад отправилась на станцию "Академик Вернадский", не смогла добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.



Ученые должны были заменить своих коллег на станции, которые работают там уже около года. На данный момент МОН и Национальный антарктический научный центр совместно с МИД Украины и постоянным представительством Украины в Республике Чили пытаются найти возможности доставить украинскую экспедицию на станцию "Академик Вернадский".

Отмечается, что во время поездки исследователи были обеспечены всеми необходимыми средствами защиты (респираторами, очками, антисептиками), также они прошли обучение относительно профилактики COVID-19.

После возвращения в Украину все участники экспедиции отправились на временную обсервацию, где на следующей неделе им сделают тесты на наличие коронавируса. Пока они прошли температурный скрининг.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине зафиксированы два новых случая заражения COVID-19.

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