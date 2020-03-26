Борис Акунин подхватил коронавирус COVID-19

Российский писатель и публицист грузинского происхождения Григорий Чхартишви́ли, более известный под псевдонимом Борис Акунин, рассказал, что болен коронавирусом COVID-19. Писатель признался в этом у себя на странице в Facebook.

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями", - коротко указал Акунин.

Также он подчеркнул, что сам страх и паника перед заражением куда более страшны и опасны, чем факт заболевания.

"Осторожным быть нужно, а паниковать незачем", - подытожил писатель.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный герой второго сезона шоу "Холостяк" тоже заболел коронавирусом.

"Восьмой день после того, как у меня диагностировали COVID-19. Наконец, у меня появилось хоть немного энергии. Все еще чувствуется слабость, но появилось желание убрать в квартире и побриться. Теперь я истощен, но как же хорошо, что вокруг чисто. Наслаждаюсь чаем на крыше и пытаюсь подзарядиться на солнце", - написал у себя в Инстаграм Френсис Мэтью



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