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Борис Акунин подхватил коронавирус COVID-19

Российский писатель Борис Акунин слег с "модной" болезнью, как он назвал коронавирус

сегодня, 20:11
Автор:

• Екатерина Белоброва

Борис Акунин подхватил коронавирус COVID-19

Российский писатель и публицист грузинского происхождения Григорий Чхартишви́ли, более известный под псевдонимом Борис Акунин, рассказал, что болен коронавирусом COVID-19. Писатель признался в этом у себя на странице в Facebook.

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями", - коротко указал Акунин.

Также он подчеркнул, что сам страх и паника перед заражением куда более страшны и опасны, чем факт заболевания.

"Осторожным быть нужно, а паниковать незачем", - подытожил писатель. 


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный герой второго сезона шоу "Холостяк" тоже заболел коронавирусом

"Восьмой день после того, как у меня диагностировали COVID-19. Наконец, у меня появилось хоть немного энергии. Все еще чувствуется слабость, но появилось желание убрать в квартире и побриться. Теперь я истощен, но как же хорошо, что вокруг чисто. Наслаждаюсь чаем на крыше и пытаюсь подзарядиться на солнце", - написал у себя в Инстаграм  Френсис Мэтью 


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