"Покинул шоу": герой "Холостяка" тоже заразился коронавирусом

Главный герой "мыльного" шоу на канале "СТБ" "Холостяк - второй сезон", путешественник и фотограф Френсис Мэтью признался, что заражен коронавирусом COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам Мэтью, в последнее время он ощутил в теле резкую слабость, сдавленный кашель и напряжение, будто что-то сдавливает грудную клетку. Он немедленно обратился в клинику, где сдал тест на наличие в крови коронавируса COVID-19 и он оказался положительным.

"Восьмой день после того, как у меня диагностировали COVID-19. Наконец, у меня появилось хоть немного энергии. Все еще чувствуется слабость, но появилось желание убрать в квартире и побриться. Теперь я истощен, но как же хорошо, что вокруг чисто. Наслаждаюсь чаем на крыше и пытаюсь подзарядиться на солнце", - пишет он на своем акаунте.

Также бывший "Холостяк" отметил, что симптомы коронавируса могут у каждого проявляться по-своему, чем он и опасен, не позволяя распознать себя на ранней стадии.

"За последние несколько дней я понял, что вирус по-разному влияет на всех. Я изучал разные исследования в отношении серьезности моих симптомов. Все началось на прошлой неделе во вторник утром с напряжения в груди и сильной слабости. Я пришел домой, лег спать и начал задыхаться. Острые головные боли и очень сильная слабость. Ко второму дню я не чувствовал ни запаха, ни вкуса, у меня заложило нос. Затем появился кашель, который для меня был благословением, так как помог облегчить стеснение в груди. Кашель длился всего полтора дня. Затем я снова почувствовал дискомфорт в легких. Я не мог сделать глубокий вдох без боли. Я все еще не чувствую ни запаха, ни вкуса, но моя энергия возвращается, и моя грудь больше не напрягается и не болит", - заключил Френсис Мэтью.

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