Елена Кравец призналась, что потеряла двоих детей

Украинская актриса, звезда юмористического шоу "Квартал 95" Елена Кравец впервые поделилась непростой историей из своей жизни. В программе "Жизнь известных людей" звезда рассказала о двух выкидышах.

Талантливая и успешная Елена Кравец призналась, что в ее жизни были нелегкие времени, о которых раньше рассказывать было очень тяжело. После рождения дочери Марии, звезда дважды теряла ребенка, при чем на одном сроке - восьмой неделе (первый триместр). Знаменитость призналась, что беременность замирала из-за ненормированного графика, ведь Елена старательно пыталась построить карьеру.

Кравец рассказала, что ей потребовалось несколько лет, чтобы пережить утрату. Также она призвала всех женщин, которые переживают подобную ситуацию, обратить внимание на свое эмоциональное состояние и обратиться за помощью к психотерапевту.

К слову, сейчас Елена счастливая мама троих прекрасных детей. В 2016 году у нее родилась двойня - девочка Катя и мальчик Ваня. Муж знаменитости сказал, что к ней вернулись ее дети, те двое, которых она когда-то потеряла. Артистка призналась, что долго не могла поверить в это чудо и теперь старается все свободное время уделять малышам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что участница "Женского Квартала" впервые станет мамой.

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