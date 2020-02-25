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Участница «Женского Квартала» впервые станет мамой

Участница шоу показала «беременные» фото

сегодня, 14:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Участница «Женского Квартала» впервые станет мамой

33-летняя участница юмористического проекта "Женский квартал" Вера Кекелия призналась поклонникам, что готовится стать мамой. Об этом звезда написала на своем аккаунте в социальной сети Instagram, опубликовав нежные фото, на которых видно округлившийся животик.

Известно, что Вера и ее муж Роман Дуда с нетерпением ждут появления на свет своего первенца, и не скрывают радости от такого важного события. Певица не стала раскрывать подробности беременности и не рассекретила пол ребенка, лишь подчеркнула, что это самое прекрасное, что могло произойти в их жизни.

Артистка опубликовала несколько нежных снимков, на которых позирует обнаженной, прикрывши интимные места шифоновой полупрозрачной тканью. Поклонники и друзья певицы поспешили поздравить ее с будущим пополнением в семье и отметили, что Вера выглядит просто превосходно.

Будущий отец Роман Дуда также на своей страничке в Instagram похвастался, что скоро они с женой станут родителями и добавил к посту романтичную фотографию.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что 45-летняя голливудская актриса Хлоя Севиньи впервые станет мамой.


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