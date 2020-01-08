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45-летняя голливудская актриса впервые станет мамой

Сама актриса еще не подтвердила беременность

сегодня, 15:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Голливудская актриса Хлоя Севиньи готовится к самой главной роли в своей жизни – роли мамы. Об этом сообщает издание TMZ.

Западные источники утверждают, что звезда уже на пятом месяце беременности, хотя сама актриса официально еще не подтвердила свою беременность. Хлоя лишь отметила, что в ее жизни скоро произойдут большие перемены.

Известно, что ребенка 45-летняя актриса родит от своего партнера Синиши Маковича, с которым состоит в отношениях больше года.

К слову, сплетни о интересном положении знаменитости начали ходить в декабре 2019 года, когда Хлоя появилась на светском мероприятии в облегающем наряде, который демонтировал ее округлившийся животик.

Напомним, что Хлоя Севиньи получила большую популярность благодаря роли в фильме "Парни не плачут", а также она снялась в кинолентах "Детки", "Снеговик", "Зодиак", "Любовь и дружба", "Все к лучшему" и многих других. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что эпатажная украинская певица MARUV откровенно рассказала, планирует ли заводить детей и когда это случится.

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Источник: https://www.tmz.com/2020/01/07/boys-dont-cry-star-chloe-sevigny-pregnant-bf-kissing-belly-photos/
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