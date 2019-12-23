MARUV рассказала, когда планирует стать мамой

Эпатажная украинская певица MARUV, которая любит удивлять публику дерзкими и яркими образами, недавно рассказала о личной жизни и призналась, готова ли в ближайшее время стать мамой. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Известно, что 27-летняя артистка счастлива в браке уже несколько лет. Ее супруг Александр работает PR-менеджером. Звезда скрывает, когда состоялась их свадьба, но рассказала, как произошло первое знакомство с возлюбленным. MARUV отметила, что их познакомил общий друг, а сама встреча состоялась в стриптиз-клубе, где она работала вокалисткой. Певицу с будущим мужем поначалу связывали дружеские отношения, которые потом переросли в роман.

MARUV также рассказала о будущем пополнении в семье. Она призналась, что сама еще как ребенок, поэтому в ближайшее время не планирует заводить детей. Они с супругом еще не наигрались своей свободой, когда есть возможность делать все, что хочешь. При этом, MARUV отметила, что не собирается сильно затягивать с этим вопросом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица MARUV попала в скандал, причиной которого стала музыкальная премия, полученная в России.