Языки

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 23.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Языки

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

MARUV рассказала, когда планирует стать мамой

MARUV призналась, хочет ли детей в ближайшее время

сегодня, 15:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Эпатажная украинская певица MARUV, которая любит удивлять публику дерзкими и яркими образами, недавно рассказала о личной жизни и призналась, готова ли в ближайшее время стать мамой. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Известно, что 27-летняя артистка счастлива в браке уже несколько лет. Ее супруг Александр работает PR-менеджером. Звезда скрывает, когда состоялась их свадьба, но рассказала, как произошло первое знакомство с возлюбленным. MARUV отметила, что их познакомил общий друг, а сама встреча состоялась в стриптиз-клубе, где она работала вокалисткой. Певицу с будущим мужем поначалу связывали дружеские отношения, которые потом переросли в роман.

MARUV также рассказала о будущем пополнении в семье. Она призналась, что сама еще как ребенок, поэтому в ближайшее время не планирует заводить детей. Они с супругом еще не наигрались своей свободой, когда есть возможность делать все, что хочешь. При этом, MARUV отметила, что не собирается сильно затягивать с этим вопросом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что певица MARUV попала в скандал, причиной которого стала музыкальная премия, полученная в России. 

Источник: https://www.segodnya.ua/lifestyle/showbiz/ya-sama-eshche-rebenok-maruv-podelilas-mneniem-o-materinstve-1378280.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...