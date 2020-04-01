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Евровидение-2020 заменят онлайн-концертом

Организаторы шоу Евровидение проведут концерт в интернете

сегодня, 11:00
Автор:

• Сергей Медведев

Евровидение-2020 заменят онлайн-концертом

Песенный конкурс Евровидение, который отменили из-за пандемии COVID-19 пройдет в новом формате. Об этом сообщили организаторы шоу.

Так, вместо традиционного конкурса было решено провести онлайн-концерт, в котором примут участие конкурсанты прошлых лет и заявленные на этот год артисты. Концерт, который уже получил название  Europe Shine A Light, будет транслироваться на  Youtube-канале Евровидения. Дата проведения назначена на 16 мая.

В заявленном концерте прозвучат все запланированные на этот год 41 песня, но без конкурсной составляющей. Организаторы также обещают зрителям множество сюрпризов. Ориентировочная продолжительность концерта составит 2 часа.

Как сообщал портал "Комментарии", организаторы европейского музыкального конкурса Евровидение запретили всем участникам использовать подготовленные и заявленные для участия песни в 2020 году на выступлении в 2021 году.


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Источник: https://112.ua/kultura/vmesto-otmenennogo-evrovideniya-organizatory-anonsirovali-onlayn-koncert-531352.html
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