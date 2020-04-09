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Знаменитый итальянский тенор даст концерт в пустом соборе

Концерт певца будут транслировать "вживую" в онлайне

сегодня, 02:30
Автор:

• Сергей Медведев

Знаменитый итальянский тенор даст концерт в пустом соборе

Миланский собор станет площадкой для концерта известного итальянского тенора  Андреа Бочелли. Концерт пройдет в день католической Пасхи. Примечательно, что из-за карантинных мероприятий певец выступит перед пустым залом — концерт пройдет без присутствия зрителей. Само мероприятие будут транслировать вживую на видеосервисе YouTube.

 "Я верю в силу совместной молитвы.   Я верю в христианскую Пасху, универсальный символ перерождения, который всем – веруют они или нет – нужен сейчас", - заявил певец.

Отмечается, что пригласить Бочелли решили в мэрии Милана. Сам мэр Джузеппе Сала назвал голос Бочелли "невероятным" и выразил надежду, что концерт сможет "согреть сердце Милана, Италии и всего мира".

Как сообщал портал "Комментарии", Папа Римский впервые провел воскресную молитву по видео.


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Источник: https://variety.com/2020/music/news/andrea-bocelli-easter-concert-live-milan-cathedral-1234572874/
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