Знаменитый итальянский тенор даст концерт в пустом соборе

Миланский собор станет площадкой для концерта известного итальянского тенора Андреа Бочелли. Концерт пройдет в день католической Пасхи. Примечательно, что из-за карантинных мероприятий певец выступит перед пустым залом — концерт пройдет без присутствия зрителей. Само мероприятие будут транслировать вживую на видеосервисе YouTube.

"Я верю в силу совместной молитвы. Я верю в христианскую Пасху, универсальный символ перерождения, который всем – веруют они или нет – нужен сейчас", - заявил певец.

Отмечается, что пригласить Бочелли решили в мэрии Милана. Сам мэр Джузеппе Сала назвал голос Бочелли "невероятным" и выразил надежду, что концерт сможет "согреть сердце Милана, Италии и всего мира".

Как сообщал портал "Комментарии", Папа Римский впервые провел воскресную молитву по видео.

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