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Папа Римский впервые провел воскресную молитву по видео

Глава католической церкви Франциск изменил традиционную молитву по соображениям безопасности

сегодня, 14:51
Автор:

• Сергей Медведев

Папа Римский впервые провел воскресную молитву по видео

Традиционная воскресная католическая молитва  Angelus впервые прошла с помощью видеотрансляции. Папа Римский Франциск прочел ее не из окна Апостольского дворца, а с помощью электронных средств видео из библиотеки.

Такое новшество связывают с распространением китайского коронавируса.

"Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти", - пояснил понтифик перед началом проповеди.

Воскресную проповедь демонстрировали на больших экранах, которыми оборудовали площадь Свяятого Петра, а также по телевидению. Трансляция также прошла на нескольких католических сайтах.

 Напомним, что по распоряжению властей в Италии закрыты все музеи и выставки, рестораны и другие публичные места ограничили свое время работы.  По последним данным, на территории страны зафиксировано 5883 пациента с коронавирусом.

Как сообщал портал "Комментарии", согласно последним данным по состоянию на утро воскресенья, 8 марта, в мире зарегистрировано до 4 тыс. новых заражений китайским коронавирусом.


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/7926393
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