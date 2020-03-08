Папа Римский впервые провел воскресную молитву по видео

Традиционная воскресная католическая молитва Angelus впервые прошла с помощью видеотрансляции. Папа Римский Франциск прочел ее не из окна Апостольского дворца, а с помощью электронных средств видео из библиотеки.

Такое новшество связывают с распространением китайского коронавируса.

"Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти", - пояснил понтифик перед началом проповеди.

Воскресную проповедь демонстрировали на больших экранах, которыми оборудовали площадь Свяятого Петра, а также по телевидению. Трансляция также прошла на нескольких католических сайтах.

Напомним, что по распоряжению властей в Италии закрыты все музеи и выставки, рестораны и другие публичные места ограничили свое время работы. По последним данным, на территории страны зафиксировано 5883 пациента с коронавирусом.

Как сообщал портал "Комментарии", согласно последним данным по состоянию на утро воскресенья, 8 марта, в мире зарегистрировано до 4 тыс. новых заражений китайским коронавирусом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!