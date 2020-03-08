Папа Римский впервые провел воскресную молитву по видео

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Традиционная воскресная католическая молитва Angelus впервые прошла с помощью видеотрансляции. Папа Римский Франциск прочел ее не из окна Апостольского дворца, а с помощью электронных средств видео из библиотеки.
Такое новшество связывают с распространением китайского коронавируса.
"Мы так молимся из соображений предосторожности, как предписывают итальянские власти", - пояснил понтифик перед началом проповеди.
Воскресную проповедь демонстрировали на больших экранах, которыми оборудовали площадь Свяятого Петра, а также по телевидению. Трансляция также прошла на нескольких католических сайтах.
Напомним, что по распоряжению властей в Италии закрыты все музеи и выставки, рестораны и другие публичные места ограничили свое время работы. По последним данным, на территории страны зафиксировано 5883 пациента с коронавирусом.
Как сообщал портал "Комментарии", согласно последним данным по состоянию на утро воскресенья, 8 марта, в мире зарегистрировано до 4 тыс. новых заражений китайским коронавирусом.
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