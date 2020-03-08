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Коронавирус: более 4 тыс. новых заболевших за сутки

Китайский коронавирус продолжает распространяться по планете

сегодня, 09:38
Автор:

• Сергей Медведев

Коронавирус: более 4 тыс. новых заболевших за сутки

Согласно последним данным по состоянию на утро воскресенья, 8 марта, в мире зарегистрировано до 4 тыс. новых заражений китайским коронавирусом. Такая информация содержится на сайте аналитического центра при университете Джона Хопкинса.

Согласно открытым данным, всего в мире насчитывается 106 тыс. 165 человек, которые заразились вирусом  COVID-19. Смертей от последствий заражения зафиксировано 3594 случая.

 В то же время отмечается, что выздороветь смогли 59 тыс. 942 человека. Основное число заболевших припадает на Китай — 80 тыс. 695 человек. В Украине лабораторно подтвержден только один случай заражения.

Как сообщал портал "Комментарии", власти трех городов Украины, а именно Черновцов, Сум и Житомира, ввели запрет на проведение всех массовых мероприятий и школьных экскурсий на фоне распространения китайского коронавируса Covid-19 в Украине.


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Источник: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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