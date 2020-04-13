Легендарный тенор дал концерт в пустом итальянском соборе: видео

Легендарный итальянский тенор Андреа Бочелли дал большой бесплатный концерт в соборе Дуомо в Милане. Выступление транслировали в YouTube и посмотреть его можно было с любого уголка планеты в режиме реального времени.

Миланский собор сейчас закрыт на карантин, как и все остальные храмы в Италии. Посетителей сюда не пускают. Однако для Бочелли на один вечер сделали исключение и предоставили эксклюзивный доступ. Сам певец свой концерт назвал посланием надежды, любви и исцеления. Символично, что выступать он решил как раз в день католической Пасхи. Таким образом он решил поддержать тех, кто в этот светлый праздник вынуждены бороться с коронавирусом, либо провели день в одиночестве, не имея возможности из-за карантина повидаться со своими семьями. Среди композиций, прозвучавших в этот вечер, были, в частности, Ave Maria Шуберта.

Андреа Бочелли пел в абсолютно пустом соборе. Кроме тенора там находился лишь персонал, обеспечивающий трансляцию, и музыкант, который аккомпанировал оперному певцу на органе. К слову, это был органист этого же собора Эмануэле Вианелли.





Италия сейчас является одним из эпицентров вспышки коронавируса в мире. По состоянию на утро понедельника, 13 апреля, там насчитывают 156 тысяч инфицированных, почти 20 тысяч из них умерли.

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