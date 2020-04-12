Израиль закрывает ультраортодоксальные районы Иерусалима, чтобы остановить распространение коронавируса

Израиль заблокировал ультраортодоксальные еврейские районы Иерусалима в воскресенье, в попытке сдержать распространение коронавируса из густонаселенных районов с высоким уровнем заражения. Об этом пишет Reuters.



Жителям районов Иерусалима, в которых действуют ограничения, разрешили посещать магазины рядом с домом, чтобы купить товары первой необходимости. Также в попытке остановить распространение инфекции были закрыты синагоги.

Израиль сообщает о 10 878 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом и 103 случаях смерти.

Ранее "Комментарии" писали, что впервые на территории всех 50 штатов США объявлено стихийное бедствие. Соответствующую декларацию подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в связи с пандемией коронавируса COVID-19. На данный момент США занимают первое место среди всех стран мира по количеству смертей из-за коронавируса – на данный момент в стране зафиксировано более 21 тыс. смертей в следствие болезни.

Также мы писали, что Кельменецкий районный суд Черновицкой области отказался штрафовать местного жителя, который вопреки предписаниям по карантину, находился без маски в общественном месте.

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