В США впервые в истории объявили стихийное бедствие на территории всей страны

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Впервые на территории всех 50 штатов США объявлено стихийное бедствие. Соответствующую декларацию подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Отмечается, что в американских СМИ и в экспертной среде неоднократно появлялись материалы с критикой американского президента. Журналисты писали, что специалисты призывали Трампа еще зимой ввести жесткие меры для предупреждения распространения коронавируса, но он на призывы не отреагировал. Позже Дональд Трамп обрушился с критикой действий Всемирной организации здравоохранения. Он полагает, что в ВОЗ слишком много внимания уделяла Китаю из-за коронавируса.
Стоит отметить, что на данный момент США занимают первое место среди всех стран мира по количеству смертей из-за коронавируса – на данный момент в стране зафиксировано более 21 тыс. смертей в следствие болезни.
Ранее "Комментарии" писали, что Кельменецкий районный суд Черновицкой области отказался штрафовать местного жителя, который вопреки предписаниям по карантину, находился без маски в общественном месте.
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