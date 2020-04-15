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Годовщина крушения Титаника: последний круиз непотопляемого лайнера

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом, что привело к крушению, которое унесло жизни не меньше 1496 человек

сегодня, 03:25
Автор:

• Татьяна Веремеева

Годовщина крушения Титаника: последний круиз непотопляемого лайнера

Британский трансатлантический пароход, второй лайнер класса "Олимпик" на момент схождения на воду считался самым крупным судном в мире. Мощность его паровых машин и турбины составляла не меньше 55 000 л. с., что позволяло "Титанику" развивать скорость более 23 узлов (42 км/час).

Из английского города Саутгемптон "Титаник" отправился в Нью-Йорк 10 апреля 1912 года. Это был первый и, как оказалось в итоге, единственный рейс лайнера. На борту корабля находились 1317 пассажиров и 908 членов экипажа. "Титаник" должен был доплыть до Нью-Йорка 17 апреля.  Стоимость билета в дорогую каюту составляла 4350 долларов.

14 апреля радиостанция "Титаника" получила семь ледовых предупреждений, но корабль продолжал движение на близкой к предельной скорости. Около 23:39 14 апреля впередсмотрящий сообщил, что прямо по курсу корабля айсберг. В течение минуты "Титаник" столкнулся с огромной льдиной в океане, в результате чего получил несколько пробоин и начал тонуть.

В спасательные шлюпки отправляли в первую очередь женщин и детей. Пароход "Карпатия" поднял на свой борт 712 человек. Остальные пассажиры и команда "Титаника" не смогли спастись.

Корабль 15 апреля затонул около 2:20.

Обломки "Титаника" до сегодняшнего дня остаются на глубине около 3750 метров. Впервые их удалось обнаружить в 1985 году. С того времени разные экспедиции подняли на сушу тысячи артефактов. На данный момент носовая и кормовая части глубоко ушли в донный ил, поднять их с дна океана в целости не поучится, поэтому останки корабля остаются в океане.

Ранее "Комментарии" писали, что в свое первое и последнее плавание знаменитый пассажирский лайнер "Титаник" выходил под лозунгом: "Даже Бог не сможет потопить этот корабль". Его можно было смело назвать плавучим отелем: восемь палуб, спортивный зал, турецкие бани, корт для сквоша, четыре ресторана, два бара и 416 кают первого класса.


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