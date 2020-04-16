Лувр Абу-Даби запустил виртуальные экскурсии

Лувр в Абу-Даби запускает для жителей земного шара виртуальные экскурсии. Посетить достопримечательность можно онлайн совершенно бесплатно.

Все, что понадобиться, чтобы оказаться на онлайн-экскурсии в Лувре, - скачать специальное приложение на мобильный телефон. После установки следует выбрать язык проведения виртуального тура, а их, заметим, добавили в опции сразу семь.

Бесплатно онлайн Лувр покажет практически все свои коллекции и артефакты, расскажет об истории древнего Китая или Месопотамии. Любителям современного искусства подготовили специальный тур по соответствующим экспозициям. При этом аудио-гид расскажет, как научиться понимать и разбираться в современных течениях.

Всего для ценителей искусства создали 150 аудиозаписей. Кроме того можно посмотреть несколько видеороликов. Среди них - небольшой фильм о строительстве музея в Абу-Даби, которое длилось 8 лет. Архитекторы раскрыли секрет создания необычной крыши здания.

Стоит отметить, что попасть на реальную экскурсию в Лувр Эмиратов сейчас невозможно. Он, как и любые другие объекты искусства, закрыт на карантин. Онлайн-туры создают для того, чтобы туристы не потеряли интерес к местным достопримечательностям и могли подробнее ознакомиться с их историей.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что бесплатные онлайн-экскурсии запустил Египет.

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