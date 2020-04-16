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Лувр Абу-Даби запустил виртуальные экскурсии

Виртуальные экскурсии будут доступны жителям стран по всему миру, а проводить их будут на одном из 7 языков на выбор.

сегодня, 12:53
Автор:

• Виолетта Комаровская

Лувр Абу-Даби запустил виртуальные экскурсии

Лувр в Абу-Даби запускает для жителей земного шара виртуальные экскурсии. Посетить достопримечательность можно онлайн совершенно бесплатно.

Все, что понадобиться, чтобы оказаться на онлайн-экскурсии в Лувре, - скачать специальное приложение на мобильный телефон. После установки следует выбрать язык проведения виртуального тура, а их, заметим, добавили в опции сразу семь. 

Бесплатно онлайн Лувр покажет практически все свои коллекции и артефакты, расскажет об истории древнего Китая или Месопотамии. Любителям современного искусства подготовили специальный тур по соответствующим экспозициям. При этом аудио-гид расскажет, как научиться понимать и разбираться в современных течениях. 

Всего для ценителей искусства создали 150 аудиозаписей. Кроме того можно посмотреть несколько видеороликов. Среди них - небольшой фильм о строительстве музея в Абу-Даби, которое длилось 8 лет. Архитекторы раскрыли секрет создания необычной крыши здания. 

Стоит отметить, что попасть на реальную экскурсию в Лувр Эмиратов сейчас невозможно. Он, как и любые другие объекты искусства, закрыт на карантин. Онлайн-туры создают для того, чтобы туристы не потеряли интерес к местным достопримечательностям и могли подробнее ознакомиться с их историей. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что бесплатные онлайн-экскурсии запустил Египет


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Источник: https://russianemirates.com/news/
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