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Луцкие медики зажигательно станцевали "антикоронавирусный" танец

Медработники Луцка решили подбодрить и успокоить сограждан

сегодня, 12:50
Автор:

• Сергей Медведев

Луцкие медики зажигательно станцевали "антикоронавирусный" танец

Медработники Луцкого центра первичной медпомощи исполнили танец, который посвятили борьбе с эпидемией коронавируса. Медики записал видеоклип, который назвали AntiCorona Dans.

Директор медучреждения Игорь Гнетнев отметил, что таким образом сотрудники Центра решили поддержать своих коллег, которые  “на передовой борются с COVID-19”. 

“Все переживают, и мы хотели людей как-то успокоить и подбодрить”, - цитирует Гнетнева агентство УНИАН.

Танцующие в клипе медики одеты в защитные костюмы, маски и перчатки. Всего записи видео приняли участие до 10 сотрудников. По завершению карантина они пообещали снять полнометражный клип.



Как сообщал портал "Комментарии", глава Минздрава Украины успокоил медицинских работников.


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