Луцкие медики зажигательно станцевали "антикоронавирусный" танец

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Медработники Луцкого центра первичной медпомощи исполнили танец, который посвятили борьбе с эпидемией коронавируса. Медики записал видеоклип, который назвали AntiCorona Dans.
Директор медучреждения Игорь Гнетнев отметил, что таким образом сотрудники Центра решили поддержать своих коллег, которые “на передовой борются с COVID-19”.
“Все переживают, и мы хотели людей как-то успокоить и подбодрить”, - цитирует Гнетнева агентство УНИАН.
Танцующие в клипе медики одеты в защитные костюмы, маски и перчатки. Всего записи видео приняли участие до 10 сотрудников. По завершению карантина они пообещали снять полнометражный клип.
Как сообщал портал "Комментарии", глава Минздрава Украины успокоил медицинских работников.
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