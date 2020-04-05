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Глава Минздрава успокоил украинских медиков

Министр здравоохранения рассказал об обеспечении средствами защиты

5 апреля 2020, 21:37 694
Автор:

• Сергей Медведев

Глава Минздрава успокоил украинских медиков

В ближайшее время украинские медики не будут испытывать недостатка в средствах защиты. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Сегодня я провел совещание, и уже создана общая база по стране, по каждой из 242 больниц, которые определены для борьбы с коронавирусом. Все их нужды, все, что у них есть в остатках, когда и что им надо поставлять ", – отчитался Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

Чиновник также сообщил, что все средства защиты, которые поступают из-за рубежа, сразу же поступают в лечебные учреждения страны. На наращивание защиты медработников министр выделяет буквально несколько дней.

"Несколько дней - и мы будем наращивать и наращивать защиту", - резюмировал Степанов.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в Минздраве рассказали, чего ждать украинцам в связи с карантином.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/652462.html
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