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Фотофакт: украинка в Париже сделала из окна выставку кукол-мотанок

Украинская мастерица во время карантина развлекает соседей выставкой кукол-мотанок на окне своей квартиры

сегодня, 05:00
Автор:

• Таисия Ерохина

Фотофакт: украинка в Париже сделала из окна выставку кукол-мотанок

В Париже украинка во время карантина превратила собственное окно в площадку для выставки кукол-мотанок, сообщает "Укринформ".

Такое развлечение Оксана Черная, которая давно занимается творчеством, придумала, находясь на карантине. Увидеть произведения украинской мастерицы могут соседи и единичные прохожие. Как рассказала украинка, с начала режима ограничений на ее окне висел баннер в цветах французского национального флага с призывом оставаться дома ради жизни. Но потом у нее возникла другая идея.

"Почему бы не сделать выставку в окне и не познакомить моих французских соседей и немногочисленных прохожих с Украиной?" - говорит мастерица.

Добавим, что экспозицию женщина планирует обновлять каждые два-три дня. Кроме того, накануне Пасхи хочет сделать выставку кукол с презентацией украинского национального костюма и передать именно украинское настроение праздника.

А также соотечественница запустила флешмоб в социальных сетях, призвав украинцев со всего мира поддержать такую инициативу и делать свои выставки об Украине в окнах.

Ранее портал "Комментарии" писал, что во время карантина повысился спрос на алкоголь. Следует знать о советах, как не спиться во время изоляции.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3007328-u-parizi-ukrainka-peretvorila-vlasne-vikno-na-majdancik-dla-vistavki-lalokmotanok.html#
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