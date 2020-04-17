Фотофакт: украинка в Париже сделала из окна выставку кукол-мотанок

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В Париже украинка во время карантина превратила собственное окно в площадку для выставки кукол-мотанок, сообщает "Укринформ".
Такое развлечение Оксана Черная, которая давно занимается творчеством, придумала, находясь на карантине. Увидеть произведения украинской мастерицы могут соседи и единичные прохожие. Как рассказала украинка, с начала режима ограничений на ее окне висел баннер в цветах французского национального флага с призывом оставаться дома ради жизни. Но потом у нее возникла другая идея.
"Почему бы не сделать выставку в окне и не познакомить моих французских соседей и немногочисленных прохожих с Украиной?" - говорит мастерица.
Добавим, что экспозицию женщина планирует обновлять каждые два-три дня. Кроме того, накануне Пасхи хочет сделать выставку кукол с презентацией украинского национального костюма и передать именно украинское настроение праздника.
А также соотечественница запустила флешмоб в социальных сетях, призвав украинцев со всего мира поддержать такую инициативу и делать свои выставки об Украине в окнах.
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