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Поклонникам Гарри Поттера заплатят за просмотр фильмов

Участникам акции будут платить по 41,5 доллару за час просмотра фильмов

сегодня, 12:39
Автор:

• Сергей Медведев

Поклонникам Гарри Поттера заплатят за просмотр фильмов

Необычный способ продвижения фильмов о Гарри Поттере придумали в США. Так, фанатам историй о волшебниках предлагают по тысяче долларов за то, что они пересмотрят все фильмы серии, включая последние экранизации. Обязательным условием является онлайн-трансляция в соцсетях.

"Просто сядьте в своем любимом месте для просмотра фильмов, посмотрите кино, загрузите и разместите его на своей платформе в социальных сетях или в прямом эфире", - говорится на сайте организатора.

За час просмотра участникам, которые пройдут отбор, будут выплачивать 41,5 доллар. Для того, чтобы попасть в число счастливчиков, организаторы просят написать небольшое сочинение, в котором претенденты должны доказать, что достойны такой работы.

Как сообщал портал "Комментарии", известная писательница Джоан Роулинг - автор бестселлеров про Гарри Поттера - придумала способ, который поможет развеселить скучающую на карантине детвору.


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Источник: https://www.edsmart.org/get-paid-to-binge-watch-harry-potter-fantastic-beasts/
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