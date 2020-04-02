Джоан Роулинг пригласила всех скучающих детей в школу магии Гарри Поттера

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Известная писательница Джоан Роулинг - автор бестселлеров про Гарри Поттера - придумала способ, который поможет развеселить скучающую на карантине детвору. Британка запустила сайт Harry Potter At Home, воспользоваться которым может каждый желающий.
По словам Роулинг, которая рассказала о новинке в Twitter, в виртуальном Хогвартсе есть много интересных статей, загадок, головоломок и видеороликов. Также юные посетители смогут пройти мастер-класс по рисованию волшебных героев и скачать аудиокнигу "Гарри Поттер и философский камень" на выбранном языке.
Как ранее сообщали “Комментарии”, известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно пить для профилактики коронавируса на карантине. На ряду с компотами и чаем педиатр ставит… кока-колу.
Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 1, 2020
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