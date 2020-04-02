Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.04.2020

BTC/USD

6652.07

ETH/USD

137.70

LTC/USD

39.72

НБУ 02.04.2020

USD/UAH

27.90

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество невероятно Джоан Роулинг пригласила всех скучающих детей в школу магии Гарри Поттера
НОВОСТИ Все новости

Джоан Роулинг пригласила всех скучающих детей в школу магии Гарри Поттера

Автор бестселлеров про Гарри Поттера Джоан Роулинг запустила виртуальный Хогвартс

сегодня, 11:45
Автор:

• Елена Волкова

Джоан Роулинг пригласила всех скучающих детей в школу магии Гарри Поттера

Известная писательница Джоан Роулинг - автор бестселлеров про Гарри Поттера - придумала способ, который поможет развеселить скучающую на карантине детвору. Британка запустила сайт Harry Potter At Home, воспользоваться которым может каждый желающий. 

По словам Роулинг, которая рассказала о новинке в Twitter, в виртуальном Хогвартсе есть много интересных статей, загадок, головоломок и  видеороликов. Также юные посетители смогут пройти мастер-класс по рисованию волшебных героев и скачать аудиокнигу "Гарри Поттер и философский камень" на выбранном языке. 

Как ранее сообщали “Комментарии”, известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, что нужно пить для профилактики коронавируса на карантине. На ряду с компотами и чаем педиатр ставит… кока-колу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...