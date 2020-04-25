Прогноз погоды на 25 апреля: в каких регионах сегодня пройдут дожди

Сегодня, 25 апреля, в Украине ночью без осадков, днем в западных, северных и местами в центральных областях ожидается небольшой дождь. В то же время в Карпатах и на Прикарпатье ожидается умеренный дождь. Также синоптики прогнозируют местами грозы. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.



Температура воздуха прогреется до 15-20 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 5-10 градусов тепла. На крайнем западе страны и побережье морей ожидается 12-17 градусов тепла.

Самая теплая погода сегодня ожидается в Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях, там столбики термометров сегодня поднимутся до +19…+21 градусов. Холоднее всего сегодня будет во Львовской и Волынской областях, там столбики термометров 25 апреля поднимутся до +14…+16 градусов.

Ветер сегодня ожидается юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/ с, днем в Украине, кроме северных и восточных областей, порывы 15-20 м / с.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины 24 апреля представил детальный план выхода нашей страны из карантина, который ввели в марте из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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