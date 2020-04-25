Прогноз погоды на 25 апреля: в каких регионах сегодня пройдут дожди

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Сегодня, 25 апреля, в Украине ночью без осадков, днем в западных, северных
и местами в центральных областях ожидается небольшой дождь. В то же время в Карпатах
и на Прикарпатье ожидается умеренный дождь. Также синоптики прогнозируют
местами грозы. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Температура воздуха прогреется до 15-20 градусов тепла. Ночью синоптики
прогнозируют 5-10 градусов тепла. На крайнем западе страны и побережье морей ожидается
12-17 градусов тепла.
Самая теплая погода сегодня ожидается в Донецкой, Кировоградской,
Днепропетровской и Харьковской областях, там столбики термометров сегодня
поднимутся до +19…+21 градусов. Холоднее всего сегодня будет во Львовской и
Волынской областях, там столбики термометров 25 апреля поднимутся до +14…+16
градусов.
Ветер сегодня ожидается юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/ с, днем в Украине, кроме северных и восточных областей, порывы 15-20 м / с.
Ранее "Комментарии" писали, что Кабинет министров Украины 24 апреля
представил детальный план
выхода нашей страны из карантина, который ввели в марте из-за пандемии
коронавируса COVID-19.
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