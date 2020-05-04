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В Австралии хотят устроить конкурс красоты «Мисс Гитлер 2020»

Конкурсантки покажут свои фото на нацистскую тематику и объяснят, почему они любят Третий Рейх Адольфа Гитлера

сегодня, 16:50
Автор:

• Елена Волкова

В Австралии хотят устроить конкурс красоты «Мисс Гитлер 2020»

В Австралии собираются устроить конкурс красоты "Мисс Гитлер 2020", борьбу против которого уже начали представители еврейской общины. Об этом сообщает ряд австралийских СМИ.

Известно, что мероприятие должно состоятся в конце августа или начале сентября в интернете. А его конкурсантки будут не дефилировать, а показывать свои фото на нацистскую тематику, а также должны объяснить, почему они любят Третий Рейх Адольфа Гитлера. Ранее организаторы пытались устроить конкурс “Мисс Гитлер” дважды, однако обе попытки провалились благодаря запросам Израиля. В этот раз возмущенные идеей такого мероприятия люди уже подали запрос на хостинг GoDaddy.com, чтобы и вовсе убрать домен этого конкурса. Основанием является то, что в правилах пользования хостингом запрещено разжигание ненависти.

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Напомним, два всемирно известных актера Голливуда Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро объявили о челлендже, который позволит собрать деньги на аукционе для пожилых людей и медиков на фоне вспышки пандемии, а фанатам - получить шанс на участие в съемках нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Чтобы принять участие в конкурсе, фанаты должны сделать пожертвование на любую сумму на сайте программы по сбору средств All In Challenge. Победитель аукциона сможет провести целый день на съемочной площадке вместе с Леонардо Ди Каприо, Робертом Де Ниро и Мартином Скорсезе, а также будет приглашен на официальную презентацию фильма.


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Источник: https://comments.ua/
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