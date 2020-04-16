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Ди Каприо и Де Ниро объявили конкурс для фанатов: "Вы можете сняться в новом фильме Скорсезе"

Цель челленджа от голливудских актеров - собрать средства на борьбу с коронавирусом COVID-19

сегодня, 16:54
Автор:

• Екатерина Белоброва

Ди Каприо и Де Ниро объявили конкурс для фанатов: "Вы можете сняться в новом фильме Скорсезе"

Два всемирно известных актера Голливуда Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро объявили о челлендже, который позволит собрать деньги на аукционе для пожилых людей и медиков на фоне вспышки пандемии, а фанатам - получить шанс на участие в съемках нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Об этом знаменитости рассказали в ролике Instagram.

Чтобы принять участие в конкурсе, фанаты должны сделать пожертвование на любую сумму на сайте программы по сбору средств All In Challenge.

Победитель аукциона сможет провести целый день на съемочной площадке вместе с Леонардо Ди Каприо, Робертом Де Ниро и Мартином Скорсезе, а также будет приглашен на официальную презентацию фильма.

Также  ДиКаприо передал эстафету в челлендже своему не менее знаменитому коллеге Мэтью МакКонахи, Эллен Дедженерес и Джейми Фокс. В ответ МакКонахи предложил фанам присоединиться к нему на футбольном матче в Техасском университете.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный герой фильмов "Изгой", "Форрест Гамп" и "Зеленая миля" Том Хэнкс вместе с женой сдали кровь в рамках лабораторных исследований по созданию вакцины против COVID-19.


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