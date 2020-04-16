Том Хэнкс и его супруга приняли участие в разработке вакцины против COVID-19

Знаменитый американский актер Том Хэнкс и его супруга и коллега Рита Уилсон сдали кровь для лабораторных исследований в рамках программы по разработке вакцины против пандемии COVID-19. Об этом передает издание "Громадское", ссылаясь на Independent.

Так, по словам Риты Уилсон, сейчас супруги находятся в ожидании результатов от ученых и врачей, которые сообщат, насколько были полезны антитела звездной пары, выработанные в результате выздоровления от коронавируса.

Актриса рассказала, что в период болезни она ощущала себя очень истощенной, страдала от боли и дискомфорта, и не хотела, чтобы ее трогали. Также у нее была лихорадка, она не чувствовала вкус и запах. При этом у супруга наблюдались несколько иные симптомы.

"У Тома практически не поднималась температура, а вкусовые рецепторы и обоняние работали как и прежде", - рассказала Уилсон журналистам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что супруги Том Хэнкс и Рита Уилсон признались в том, что заразились вирусом COVID-19. Тогда актер призвал своих подписчиков быть более осмотрительными, чтобы уберечь себя от вируса, и пообещал информировать общественность о своем здоровье в соцсетях.

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