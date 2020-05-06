Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.05.2020

BTC/USD

8974.05

ETH/USD

206.27

LTC/USD

46.78

НБУ 06.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Илон Маск собирается снять кинобоевик в космосе
НОВОСТИ Все новости

Илон Маск собирается снять кинобоевик в космосе

Компания Илона Маска разрабатывает проект киносъемок в космосе

сегодня, 02:30
Автор:

• Сергей Медведев

Илон Маск собирается снять кинобоевик в космосе

Впервые в истории космос может стать съемочной площадкой для кинобоевика.  Как сообщает американская пресса, прорыв в киноиндустрии намерена осуществить компания  SpaceX, основателем которой является Илон Маск. Предположительно, главного героя картины может сыграть Том Круз. Отмечается, что его амплуа суперагента вполне позволяет соответствовать духу необычных съемок.

По данным издания, к работе над проектом уже привлекли специалистов  NASA. В случае успеха Илон Маск даст старт новой эпохе в кинематографии.

Как сообщал портал "Комментарии", Tesla Inc. резко сократила капитализацию, причиной чего стал основатель компании Илон Маск. Так, по итогам биржевых торгов, которые прошли в пятницу, 1 мая, акции  Tesla подешевели на 10% и под закрытие торгов показали стоимость в 701,32 доллара. Совокупно, капитализация упала на 15 млрд и достигла 130 млрд долларов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://deadline.com/2020/05/tom-cruise-movie-shot-in-outer-space-elon-musk-spacex-unprecedented-in-hollywood-1202925849/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...