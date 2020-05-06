Илон Маск собирается снять кинобоевик в космосе

Впервые в истории космос может стать съемочной площадкой для кинобоевика. Как сообщает американская пресса, прорыв в киноиндустрии намерена осуществить компания SpaceX, основателем которой является Илон Маск. Предположительно, главного героя картины может сыграть Том Круз. Отмечается, что его амплуа суперагента вполне позволяет соответствовать духу необычных съемок.

По данным издания, к работе над проектом уже привлекли специалистов NASA. В случае успеха Илон Маск даст старт новой эпохе в кинематографии.

Как сообщал портал "Комментарии", Tesla Inc. резко сократила капитализацию, причиной чего стал основатель компании Илон Маск. Так, по итогам биржевых торгов, которые прошли в пятницу, 1 мая, акции Tesla подешевели на 10% и под закрытие торгов показали стоимость в 701,32 доллара. Совокупно, капитализация упала на 15 млрд и достигла 130 млрд долларов.

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