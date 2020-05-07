Казино в отелях: убить один бизнес ради другого

Легализация игорного бизнеса — одна из задач, которую поставил президент Владимир Зеленский. В связи с неоднозначным отношением общества к данному вопросу, нардепы разрабатывали законопроект который предполагал существенные ограничения. К примеру, согласно документу, игорные заведения должны размещаться исключительно на территории отелей. Однако, по мнению эксперта игорного бизнеса Елены Мочаловой, такой подход не совсем верен.

"Я не поддерживаю идею размещать их исключительно на территории отелей. Это неправильно – убивать один бизнес для того, чтобы жил другой. По замыслу, все игорные заведения должны быть размещены в гостиницах с рейтингом от 2-х до 5-ти звезд, но вы же понимаете что все эти отели у нас в Украине не живут", отмечает Мочалова.

Эксперт прогнозирует, что владельцы отелей будут отдавать площади под игорные заведения, что приведет к повальным размещениям в гостиницах букмекерских контор, казино и залы игровых автоматов. Это не лучшим образом отразится на постояльцах, ведь подобные заведения — достаточно "токсичны".

"Если сделать так, чтобы отельеры не поднимали свой бизнес, а просто зарабатывали на аренде, а государство ничего не делало для развития туризма, то в этом вообще нет смысла. Это будет порождать коррупцию", считает эксперт.

Полную версию интервью с экспертом-разработчиком законопроекта по выведению азартного рынка из тени Еленой Мочаловой можно прочитать здесь.

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