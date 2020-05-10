В Украине сегодня отмечают День матери

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День матери в Украине уже больше 20 лет отмечают во второе воскресенье мая,
согласно указу президента "О Дне матери" от 10 мая 1999 года.
Праздник уходит корнями в начало 20 века в США. Так, в 1907 году жительница
Филадельфии Анна Джарвис предложила чествовать матерей в память о своей матери.
Женщина обратилась в государственные учреждения, законодательные органы, а
также к известным личностям с предложением посвятить матерям один день в году.
Первым на предложение Анны Джарвис откликнулся штат Вирджиния, который признал
День матери официальным праздником в 1910 году. Спустя 4 года тогдашний американский
президент Вудро Вильсон объявил, что второе воскресенье мая станет официальным
праздником Дня матери в США.
Некоторые европейские страны присоединились к празднованию Дня матери в мае
после окончания Первой мировой войны.
Украинцы впервые стали отмечать День матери во второе воскресенье мая в
1928 году, правда, в Канаде. Инициатором стал Союз украинок Канады.
В 1929 году праздник впервые отметили на территории нашей страны – во Львове.
Союз украинок также стал инициатором празднования в этот день в Тернопольской
области. Организации "Просвита", "Родная школа", "Пласт", "Сокол" проводили
концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галиции.
После прихода советской власти отмечать День матери в Украине запретили.
Праздник вернулся в нашу страну только в начале 90-х годов.
Ранее "Комментарии" писали, что сегодня
в Украине без осадков, лишь в восточных областях пройдут небольшие дожди,
местами с грозами. Температура воздуха днем прогреется до 16-21 градусов тепла.
Ночью синоптики прогнозируют 5-10 градусов тепла. На Закарпатье и Прикарпатье
ожидается до 24 градусов тепла.
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