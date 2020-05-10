В Украине сегодня отмечают День матери

День матери в Украине уже больше 20 лет отмечают во второе воскресенье мая, согласно указу президента "О Дне матери" от 10 мая 1999 года.



Праздник уходит корнями в начало 20 века в США. Так, в 1907 году жительница Филадельфии Анна Джарвис предложила чествовать матерей в память о своей матери. Женщина обратилась в государственные учреждения, законодательные органы, а также к известным личностям с предложением посвятить матерям один день в году. Первым на предложение Анны Джарвис откликнулся штат Вирджиния, который признал День матери официальным праздником в 1910 году. Спустя 4 года тогдашний американский президент Вудро Вильсон объявил, что второе воскресенье мая станет официальным праздником Дня матери в США.

Некоторые европейские страны присоединились к празднованию Дня матери в мае после окончания Первой мировой войны.

Украинцы впервые стали отмечать День матери во второе воскресенье мая в 1928 году, правда, в Канаде. Инициатором стал Союз украинок Канады.

В 1929 году праздник впервые отметили на территории нашей страны – во Львове. Союз украинок также стал инициатором празднования в этот день в Тернопольской области. Организации "Просвита", "Родная школа", "Пласт", "Сокол" проводили концерты, конференции, фестивали по всей Восточной Галиции.

После прихода советской власти отмечать День матери в Украине запретили. Праздник вернулся в нашу страну только в начале 90-х годов.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня в Украине без осадков, лишь в восточных областях пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем прогреется до 16-21 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 5-10 градусов тепла. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается до 24 градусов тепла.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!