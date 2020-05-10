Прогноз погоды на 10 мая: где сегодня будет теплее всего

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8648.99
ETH/USD
187.89
LTC/USD
42.01
USD/UAH
27.11
EUR/UAH
29.35
RUB/UAH
0.37
Сегодня, 10 мая, в Украине без осадков, лишь в восточных областях
пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Об этом свидетельствуют данные
Укргидрометцентра.
Температура воздуха днем прогреется до 16-21
градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 5-10 градусов тепла. На Закарпатье
и Прикарпатье ожидается до 24 градусов тепла.
Самая теплая погода сегодня ожидается в
Закарпатской области, там столбики термометров сегодня поднимутся до +23…+25
градуса. Холоднее всего сегодня будет в Сумской, Харьковской, Луганской и
Донецкой областях, там столбики термометров 10 мая поднимутся до +16…+18
градусов.
Ветер западный, 5-10 м / с.
Ранее "Комментарии" писали, что ученые
предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По
информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество
ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды. Так,
ближайшие магнитные бури ожидаются 18, 19 и 21 мая. Исследователи говорят, что
колебания в атмосфере будут легкими, однако пожилые люди и метеочувствительные
все же могут ощутить их на себе. В июне вспышек будет две: 8 и 9 числа. Причем
вторая будет довольно сильной, и ее ощутят не только метеозависимые люди.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости