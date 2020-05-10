Прогноз погоды на 10 мая: где сегодня будет теплее всего

Сегодня, 10 мая, в Украине без осадков, лишь в восточных областях пройдут небольшие дожди, местами с грозами. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.



Температура воздуха днем прогреется до 16-21 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 5-10 градусов тепла. На Закарпатье и Прикарпатье ожидается до 24 градусов тепла.

Самая теплая погода сегодня ожидается в Закарпатской области, там столбики термометров сегодня поднимутся до +23…+25 градуса. Холоднее всего сегодня будет в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях, там столбики термометров 10 мая поднимутся до +16…+18 градусов.

Ветер западный, 5-10 м / с.

Ранее "Комментарии" писали, что ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды. Так, ближайшие магнитные бури ожидаются 18, 19 и 21 мая. Исследователи говорят, что колебания в атмосфере будут легкими, однако пожилые люди и метеочувствительные все же могут ощутить их на себе. В июне вспышек будет две: 8 и 9 числа. Причем вторая будет довольно сильной, и ее ощутят не только метеозависимые люди.



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