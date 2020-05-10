В Ухане сообщили о первом новом случае заражения коронавирусом более чем за месяц

Город Ухань, в котором были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией, в воскресенье сообщил о своем первом новом случае заражения COVID-19 с 3 апреля. Об этом пишет CNN.



В настоящее время пациент находится в критическом состоянии, его жена также получила положительный результат теста, правда, ее случай был зарегистрирован как бессимптомный. Пациент живет в районе, в котором зарегистрировали в общей сложности 20 подтвержденных случаев заболевания.

Новый случай заболевания связан с "прошлой инфекцией", сообщает Комиссия здравоохранения Уханя со ссылкой на медицинских экспертов. Пять пациентов из города, без симптомов, включая жену нового пациента, были направлены в больницы для наблюдения. Национальные и местные комиссии здравоохранения Китая не включают бессимптомные случаи в число подтвержденных случаев заболевания.

Напомним, Китай вновь открыл границы Уханя после 76-дневного блокирования 8 апреля. По состоянию на субботу, по данным комиссии, всего в городе было подтверждено 50 334 случая заболевания.

Ранее "Комментарии" писали, что согласно данным Центра общественного здоровья в Украине официально зарегистрировано 15 232 случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки подтвердились еще 522 случая заражения инфекцией. По состоянию на 9:00 10 мая в нашей стране из-за коронавируса уже умерли 391 человек. В то же время 3060 человек выздоровели.

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