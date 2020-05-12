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Одесский кинофестиваль впервые пройдет онлайн

Проведение кинофестиваля перенесли на осень

сегодня, 16:02
Автор:

• Сергей Медведев

Одесский кинофестиваль впервые пройдет онлайн

Организаторы Одесского международного кинофестиваля решили перенести сроки проведения и изменить регламент популярного конкурса. Об этом сказано на официальной странице фестиваля в Facebook.

Так, в связи с эпидемией коронавируса и карантинными мероприятиями, фестиваль пройдет осенью — с 25 сентября по 3 октября. Изменится также и формат мероприятия — впервые показы фильмов и кинорынок пройдут в сети интернет.

Вместе с тем, организаторы планируют устроить показ "оупен-эйр": демонстрация кинофильмов пройдет на открытом воздухе на Потемкинской лестнице. Напомним, что показы немого кино под звуки симфонического оркестра проходят в Одессе ежегодно.


Как сообщал портал "Комментарии", кинофестиваль "Молодость", который изначально был запланирован на 30 мая-7 июня 2020года, из-за распространения коронавируса и введенного из-за него карантина переносится на конец лета нынешнего года.


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