Одесский кинофестиваль впервые пройдет онлайн

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Организаторы Одесского международного кинофестиваля решили перенести сроки проведения и изменить регламент популярного конкурса. Об этом сказано на официальной странице фестиваля в Facebook.
Так, в связи с эпидемией коронавируса и карантинными мероприятиями, фестиваль пройдет осенью — с 25 сентября по 3 октября. Изменится также и формат мероприятия — впервые показы фильмов и кинорынок пройдут в сети интернет.
Вместе с тем, организаторы планируют устроить показ "оупен-эйр": демонстрация кинофильмов пройдет на открытом воздухе на Потемкинской лестнице. Напомним, что показы немого кино под звуки симфонического оркестра проходят в Одессе ежегодно.
Как сообщал портал "Комментарии", кинофестиваль "Молодость", который изначально был запланирован на 30 мая-7 июня 2020года, из-за распространения коронавируса и введенного из-за него карантина переносится на конец лета нынешнего года.
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