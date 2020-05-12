«Стоп культурный карантин»: в Украине проходит акция в поддержку индустрии культуры

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Сегодня, 12 мая, в двадцати городах Украина, в том числе в
Киеве, Львове, Харькове и Одессе, проходит акция под названием "Стоп культурный
карантин" с целью привлечения внимания правительстве к проблемам культурной
индустрии в условиях общенационального карантина из-за распространения пандемии
коронавируса Covid-19.
В акции среди прочих принимают участие многие организаторы
фестивалей, концертов и других культурных мероприятий. Они требуют от
правительства представить сценарий снятия ограничений для организации
мероприятий, концертов, фестивалей, свадеб и других культурных мероприятий.
"У правительства не существует сценария для нас, для более
250 тысяч человек — артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров,
организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала
света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов и других", — заявили
организаторы.
Участники акции требуют дать им возможность работать и
зарабатывать деньги, поговорить ним и совместно создать план выхода из
карантина для многогранной культурной сферы Украины.
Как сообщал портал "Комментарии", онлайн-концерт Евровидение 2020 пройдет уже на этой неделе.
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