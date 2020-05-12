«Стоп культурный карантин»: в Украине проходит акция в поддержку индустрии культуры

Сегодня, 12 мая, в двадцати городах Украина, в том числе в Киеве, Львове, Харькове и Одессе, проходит акция под названием "Стоп культурный карантин" с целью привлечения внимания правительстве к проблемам культурной индустрии в условиях общенационального карантина из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.

В акции среди прочих принимают участие многие организаторы фестивалей, концертов и других культурных мероприятий. Они требуют от правительства представить сценарий снятия ограничений для организации мероприятий, концертов, фестивалей, свадеб и других культурных мероприятий.

"У правительства не существует сценария для нас, для более 250 тысяч человек — артистов, актеров, музыкантов, балетмейстеров, организаторов мероприятий, кинотеатров, ивент-агентств, технического персонала света, звука и сцены, декораторов, билетных операторов и других", — заявили организаторы.

Участники акции требуют дать им возможность работать и зарабатывать деньги, поговорить ним и совместно создать план выхода из карантина для многогранной культурной сферы Украины.

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