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Депутаты ВР переименовали День защитника Украины

Работа депутатов над переименованием праздника направлена на надлежащее чествование мужества и героизма украинцев

сегодня, 15:55 579
Автор:

• Сергей Медведев

Депутаты ВР переименовали День защитника Украины

Депутаты Верховной Рады приняли за основу законопроект №2325 о переименовании государственного праздника. Народные избранники решили изменить название Дня защитника Украины. Согласно инициативы, праздник теперь предлагается называть День защитников Украины. Столь важное изменение набрало 261 депутатский голос.

Как сказано в пояснительной записке, "предлагается внести изменения в абзац девятый части первой статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, а именно изменить название государственного праздника "День защитника Украины" в "День защитников Украины".

Как считают авторы законопроекта, данное переименование позволит надлежащим образом провести "чествования мужества и героизма женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника".

Как сообщал портал "Комментарии", Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на самого гаранта. Такое заявление лидер украинской нации сделал во время встречи с представителями крымскотатарской громады. Зеленский пообещал, что подписанный им указ будет опубликован на сайте Офиса президента и вступит в силу уже в ближайшие дни.


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Источник: https://www.unian.net/society/den-zashchitnika-rada-podderzhala-zakonoproekt-o-pereimenovanii-prazdnika-novosti-ukrainy-11002661.html
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