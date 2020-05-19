Депутаты ВР переименовали День защитника Украины

Депутаты Верховной Рады приняли за основу законопроект №2325 о переименовании государственного праздника. Народные избранники решили изменить название Дня защитника Украины. Согласно инициативы, праздник теперь предлагается называть День защитников Украины. Столь важное изменение набрало 261 депутатский голос.

Как сказано в пояснительной записке, "предлагается внести изменения в абзац девятый части первой статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, а именно изменить название государственного праздника "День защитника Украины" в "День защитников Украины".

Как считают авторы законопроекта, данное переименование позволит надлежащим образом провести "чествования мужества и героизма женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника".

Как сообщал портал "Комментарии", Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни он планирует подписать указ, согласно которому Курбан-Байрам и Ураза-Байрам получат статус государственных религиозных праздников. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на самого гаранта. Такое заявление лидер украинской нации сделал во время встречи с представителями крымскотатарской громады. Зеленский пообещал, что подписанный им указ будет опубликован на сайте Офиса президента и вступит в силу уже в ближайшие дни.

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