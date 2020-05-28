Довженко Центр объявил о неплатежеспособности. Директор подал в отставку

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В Национальном центре Александра Довженко рассказали о
неспособности платить по счетам. С начала 2020 года центр не получил
запланированное государственное финансирование из бюджетной программы. В
организации винят руководство Госкино. Об этом сообщили на официальной странице
Довженко Центра в Facebook.
Министерство финансов не утвердило представленный
Министерством культуры проект паспорта программы. Одной из причин называют невыполнение
руководством Госкино своих обязанностей по поводу организации бюджетного
процесса и предоставления в Министерство финансов заниженных показателей
финансирования Довженко Центра.
В Центре рассказали, что бюджет покрывает лишь 70%
заработного фонда, поэтому сотрудники до сих пор не получили зарплаты за январь
и февраль 2020 года. Весь доход от деятельности Довженко Центра за март и
апрель 2020 года направили на выплаты задолженностей по зарплатам. Но с конца
мая Центр не может оплачивать обязательные налоги и выполнять обязательства по
договорам.
Директор Довженко Центра Иван Козленко подал в отставку
из-за отсутствия финансирования организации и перспективы банкротства. Об этом
он рассказал на своей странице в Facebook.
Директор винит в происходящем некомпетентность председателя
Госкино Марины Кудерчук и начальника управления экономического развития и финансов
Министерства культуры. Также Козленко рассказал, что в Довженко Центр пришли
сотрудники СБУ и полиции с обысками.
Как сообщал "Комментарии", Google выплатит всем сотрудникам,
работающим удаленно, по 1000 долларов.
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