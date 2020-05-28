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Довженко Центр объявил о неплатежеспособности. Директор подал в отставку

Довженко центр не получил госфинансирование и не может платить по счетам

28 мая 2020, 18:16
Автор:

Антон Корнилов

Довженко Центр объявил о неплатежеспособности. Директор подал в отставку

В Национальном центре Александра Довженко рассказали о неспособности платить по счетам. С начала 2020 года центр не получил запланированное государственное финансирование из бюджетной программы. В организации винят руководство Госкино. Об этом сообщили на официальной странице Довженко Центра в Facebook.

Министерство финансов не утвердило представленный Министерством культуры проект паспорта программы. Одной из причин называют невыполнение руководством Госкино своих обязанностей по поводу организации бюджетного процесса и предоставления в Министерство финансов заниженных показателей финансирования Довженко Центра.

В Центре рассказали, что бюджет покрывает лишь 70% заработного фонда, поэтому сотрудники до сих пор не получили зарплаты за январь и февраль 2020 года. Весь доход от деятельности Довженко Центра за март и апрель 2020 года направили на выплаты задолженностей по зарплатам. Но с конца мая Центр не может оплачивать обязательные налоги и выполнять обязательства по договорам.

Директор Довженко Центра Иван Козленко подал в отставку из-за отсутствия финансирования организации и перспективы банкротства. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Директор винит в происходящем некомпетентность председателя Госкино Марины Кудерчук и начальника управления экономического развития и финансов Министерства культуры. Также Козленко рассказал, что в Довженко Центр пришли сотрудники СБУ и полиции с обысками.

Как сообщал "Комментарии", Google выплатит всем сотрудникам, работающим удаленно, по 1000 долларов.


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Источник: https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/photos/a.202232086531382/3261414177279809/
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