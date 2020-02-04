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В СБУ подсчитали изъятое за год оружие

Изъятое оружие террористы могли использовать против мирных граждан

сегодня, 15:23
Автор:

• Сергей Медведев

В СБУ подсчитали изъятое за год оружие

В Службе Безопасности Украины подвели итоги 2019 года по изъятому оружию. Информацию об этом разместила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Так, сотрудники СБУ в ходе проведенных операций изъяли  500 единиц огнестрельного оружия, 120 килограммов взрывчатки и 350 тысяч патронов, мин и гранат.

"Именно столько оружия и взрывчатки изъяли наши сотрудники в прошлом году, которые террористы и злоумышленники планировали использовать против Украины и мирных граждан", – отметили в спецслужбе.


Как сообщал портал "Комментарии", в Харькове у киллера нашли крупнейший арсенал оружия. Так, злоумышленник хранил у себя 130 гранат, 5 тротиловых шашек, 7 ручных противотанковых гранатометов, электродетонаторы, 6 пехотных огнеметов, автоматы, ружья, пистолеты и огромное количество патронов разного калибра.


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