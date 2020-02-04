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Гончарук рассказал о вопиющем случае коррупции в Кабмине

Премьер-министр поделился новыми проектами Нацполиции

сегодня, 21:31
Автор:

• Екатерина Белоброва

Гончарук рассказал о вопиющем случае коррупции в Кабмине

Сотрудники Департамента стратегических расследований провели задержание начальника секретариата Кабинета министров во время получения крупной взятки в размере два миллиона гривен. Об этом сообщил глава правительства Алексей Гончарук на своей странице  в Facebook.

"Только оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с ГБР задержали начальника управления Секретариата Кабинета Министров Украины за вымогательство и получение от предпринимателя неправомерной выгоды в размере 2 миллионов гривен", -  указано в сообщении.

В этом ключе премьер-министр рассказал о том, что в октябре 2019 года Правительство создало новый межрегиональный подразделение Национальной полиции - Департамент стратегических расследований.

"Его цель - снижение уровня преступности по всей территории Украины, системная борьба с организованными формами преступности, преступными организациями, криминальными авторитетами и "ворами в законе", - указал Гончарук.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал,  что охрана Алексея Гончарука грубо оттолкнула журналиста, который пытался задать премьеру вопрос.



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