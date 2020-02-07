Стрельба в Мукачево: депутаты просят ввести в город Нацгвардию

Депутаты Мукачевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город подразделения Национальной гвардии. Соответствующее решение принято на срочном заседании горсовета, сообщает Mukachevo.net.



"Мукачевский городской cовет вынужден обратиться к Вам за личным вмешательством из-за крайне угрожающую криминогенную ситуацию, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями", - сказано в заявлении.



При этом депутаты подчеркивают, что Мукачево "никоим образом нельзя считать каким-то особым центром преступности".



В обращении указывается, что причинами плохой криминогенной ситуации является слабость местных полицейских.



"Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не испытывают системного, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей. Уголовный блок городского управления полиции явно слабый, на улицах города критически мало патрулей и патрульных экипажей, профилактическая работа по предупреждению правонарушений свелась к бумажным отчетам", - говорится в заявлении.



В связи с этим депутаты призвали президента предоставить Мукачево "неотложную и действенную правоохранительную помощь". В частности, речь идет об "оперативной и профилактической отработке города специальными подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии, с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блоку".



Также депутаты требуют сменить руководство городской полиции, усилить ее личный состав специалистами из других регионов Украины, а также усилить материально-техническое обеспечение правоохранителей.



Стоит отметить, что полиция и Национальная гвардия входят в систему Министерства внутренних дел. А работа МВД, в свою очередь, координируется Кабинетом министров, а не президентом.



Как сообщал "Комментарии", ранее 7 февраля в Мукачево произошла перестрелка, в результате ранения получили два человека.



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