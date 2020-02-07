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Стрельба в Мукачево: депутаты просят ввести в город Нацгвардию

Депутаты заявили, что Мукачево не является центром преступности

сегодня, 16:59
Автор:

• Мария Чиренко

Стрельба в Мукачево: депутаты просят ввести в город Нацгвардию

Депутаты Мукачевского городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ввести в город подразделения Национальной гвардии. Соответствующее решение принято на срочном заседании горсовета, сообщает Mukachevo.net.

"Мукачевский городской cовет вынужден обратиться к Вам за личным вмешательством из-за крайне угрожающую криминогенную ситуацию, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями", - сказано в заявлении.

При этом депутаты подчеркивают, что Мукачево "никоим образом нельзя считать каким-то особым центром преступности".

В обращении указывается, что причинами плохой криминогенной ситуации является слабость местных полицейских.

"Преступные группировки чувствуют себя все более свободно, потому что фактически не испытывают системного, решительного и профессионального противодействия со стороны правоохранителей. Уголовный блок городского управления полиции явно слабый, на улицах города критически мало патрулей и патрульных экипажей, профилактическая работа по предупреждению правонарушений свелась к бумажным отчетам", - говорится в заявлении.

В связи с этим депутаты призвали президента предоставить Мукачево "неотложную и действенную правоохранительную помощь". В частности, речь идет об "оперативной и профилактической отработке города специальными подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии, с привлечением высококвалифицированных, опытных работников по уголовному блоку".

Также депутаты требуют сменить руководство городской полиции, усилить ее личный состав специалистами из других регионов Украины, а также усилить материально-техническое обеспечение правоохранителей.

Стоит отметить, что полиция и Национальная гвардия входят в систему Министерства внутренних дел. А работа МВД, в свою очередь, координируется Кабинетом министров, а не президентом. 

Как сообщал "Комментарии", ранее 7 февраля в Мукачево произошла перестрелка, в результате ранения получили два человека. 


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Источник: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/870663
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