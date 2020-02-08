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В аэропортах Киева и Одессы выпускали на рейсы неисправные самолеты, - СБУ

Суд наказал виновного в подделке документов о ремонтах самолетов

сегодня, 14:08
Автор:

• Мария Чиренко

В аэропортах Киева и Одессы выпускали на рейсы неисправные самолеты, - СБУ

Сотрудники одной из украинских авиакомпаний, чьи самолеты осуществляли рейсы из международных аэропортов "Киев" и "Одесса", подделывали документы о прохождении воздушными суднами технического осмотра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, ими была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов. Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами", - отметили в СБУ.

Производство по данному делу было передано в суд. Ответственное должностное лицо авиапредприятия было признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Авиакомпании отменили разрешения на перевозку пассажиров, а самолетам — сертификаты летной годности.

Как сообщал сайт "Комментарии", в 2019 году сотрудники СБУ изъяли  500 единиц огнестрельного оружия, 120 килограммов взрывчатки и 350 тысяч патронов, мин и гранат.


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Источник: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7108#.un6Tz6OG.dpbs
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