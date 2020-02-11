СБУ обыскивает "Киевметрострой"

Сотрудники СБУ совместно с работниками Офиса генпрокурора проводят обыски в ПАО "Киевметрострой". Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Отмечается, что обыски проходят также в отделениях "Укргазбанка" и некоторых частных предприятий, которые, по мнению следствия, задействованы в мошенничестве по завладению бюджетными средствами. Также, следователей интересует необоснованное размещение на депозитах 1,7 млрд грн, предназначенных на строительство метро. Данные бюджетные деньги были выделены на строительство метро на Виноградарь.

Как сообщалось ранее, в январе Печерский суд столицы арестовал денежные средства на счетах "Киевметростроя". Портал "Комментарии" писал, что арест был наложен на счета в рамках уголовного производства для предотвращения мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами "Киевметростроя”.

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