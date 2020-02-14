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В Херсоне таможенники-взяточники за смену получали 4 тысячи долларов

Правоохранители разоблачили коррупционную схему взяток на посту "Херсон-аэропорт", где чиновники за сутки могли получить с иностранных импортеров до 4 тысяч долларов

сегодня, 09:38
Автор:

• Наталья Шевченко

В Херсоне таможенники-взяточники за смену получали 4 тысячи долларов

Сотрудники поста "Херсон-аэропорт" Черноморской таможни брали деньги по 300-500 долларов с человека с импортеров товаров из одной из стран Ближнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За эти деньги они “закрывали глаза” на возможные нарушения коммерсантами установленных норм ввоза в Украину товаров иностранного производства. Таким образом чиновники минимизировали суммы обязательных платежей при осуществлении контроля ввоза товаров, что наносило ущерб госбюджету", - говорится в сообщении. 




"Тариф" зависел от стоимости багажа, за смену они могли получать до четырех тысяч долларов.

Правоохранителям удалось задержать одного из чиновников после получения очередной взятки.   

Как сообщало издание "Комментарии", военная прокуратура Центрального региона Украины совместно с Госбюро расследований и Департаментом защиты экономики Нацполиции задержала при получении взятки начальникаПолтавской таможни ГФС Николая Калиниченко


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Источник: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7129#.3nAv6ZTU.dpbs
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