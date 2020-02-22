Смерть бизнесмена в доме экс-министра Кожары: друг погибшего опроверг самоубийство

Друг бывшего топ-менеджера телеканала "Интер", бизнесмена Сергея Старицкого, который был найден мертвым в доме экс-главы МИД Леонида Кожары, Владимир Костерин опроверг версию о самоубийстве.



"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступающая от экспертов другого рода, стреляли с 3-5 метров", - написал Костерин в своем Facebook.



Он отметил, что был знаком с Костериным несколько десятков лет и погибший имел много планов по развитию своего бизнеса и новых проектов.

Как сообщал сайт "Комментарии", согласно данным полиции, вечером 21 февраля в с. Чайки Киевской области в одном из домов застрелился мужчина. При этом хозяева дома находились в других комнатах. Полиция рассматривает самоубийство в качестве основной версии трагедии.



Позже СМИ сообщили, что погибшим является бизнесмен, бывший топ-менеджер телеканала "Интер" Сергей Старицкий. Он застрелился в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары из пистолета Jericho 941, который зарегистрирован на экс-главу МИДа.

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