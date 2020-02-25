Беспорядки в Новых Санжарах: подозреваемых отправили под стражу

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Четверо украинцев, которых подозревают в организации беспорядков во врея народных протестов против поселения эвакуированых из Китая сограждан в санатории в Новых Санжарах отправили под стражу. Такое решение вынес Октябрьский суд Полтавы. Об этом сообщил начальник отдела коммуникации ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев.
"Четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток", - уточнил представитель правоохранителей.
Сулаев также добавил, что в данный момент полицейские устанавливают местонахождение пятого из подозреваемых, поскольку проверка установила, что дома он не появлялся.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее трое парней, которых в социальных сетях назвали "титушками" и участниками проплаченных провокаций в Новых Санжарах, опубликовали видеоролик, где заявили, что сами стали жертвами непроверенной информации. "Мы родом из Новых Санжар, а никакие не титушки. На месте протестов оказались волей случая, остановились там из любопытства, а наши фотографии опубликовали в Facebook и теперь льют на нас грязь и шлют угрозы", - указывают герои видео.
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