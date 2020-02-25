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Мошенники, прикрываясь именем Зеленского, обещали должности глав ОГА за 3 млн долл.

Мошенники «продавали» должность главы Николаевской ОГА в два раза дороже, чем Житомирской ОГА

сегодня, 19:06
Автор:

• Мария Чиренко

Мошенники, прикрываясь именем Зеленского, обещали должности глав ОГА за 3 млн долл.

Злоумышленники в ряде областей Украины "продавали" должности руководителей областных государственных администраций, утверждая, что у них есть связи в высших эшелонах власти, в том числе и с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Так, 25 февраля сотрудники прокуратуры совместно с СБУ и полицией задержали группу лиц во время передачи 550 тыс. долл. США. Злоумышленники пытались завладеть средствами гражданина в сумме 1,65 млн долл. за якобы содействие в назначении его на пост главы Житомирской областной государственной администрации. Лица, требовавшие деньги, утверждали, что у них есть связи с президентом, премьер-министром и руководителем Офиса президента.

В этот же день силовики задержали при получении 350 тыс. долл. США мужчину, который пытался завладеть 3.1 млн долл. за содействие в назначении на должность главы Николаевской ОГА. Злоумышленник рассказал владельцу средств, что имеет связи в Офисе президента и Кабинете министров.

По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины.

Как сообщал сайт "Комментарии", мошенники придумали новую аферу с банкоматами.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=267912
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